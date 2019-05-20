المتهمة بخطف المولودة نور في قبضة الشرطة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة تحديد هوية مختطفة الطفلة المولودة ” نور” من مستشفى في جدة . وبينت الشرطة أن الخاطفة هي مواطنة في العقد الخامس من العمر وتم ايقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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