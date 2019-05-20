النصر يفكر في الإطاحة بـ” #أوفيني”.. والقائد يريد البقاء

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بشأن نية إدارة نادي النصر، في الاستغناء عن خدمات المدافع البرازيلي برونو أوفيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان برونو أوفيني قد انتقل لصفوف النصر في أغسطس 2016، قادمًا من صفوف نابولي الإيطالي، وينتهي عقد اللاعب، الذي تبلغ قيمته السوقية 2.1 مليون يورو، في 30 يونيو القادم.

وذكرت التقارير أن إدارة النصر تبحث عن مدافع آسيوي يمتلك إمكانيات برونو الفنية، إلا أنه في حالة عدم إيجاد البديل المناسب، سيتم التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده للموسم الرابع على التوالي.

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وبات برونو أوفيني أول قائد أجنبي يرفع كأسًا للنصر، بعدما حمل كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي توج به النصر للمرة الثامنة في تاريخه.

وأبدى أوفيني رغبته في البقاء مع النصر، عقب التتويج بلقب الدوري، قائلًا “أحب النصر، وأريد الاستمرار هنا، إن كانوا بحاجة لجهودي، وسعادتي لا توصف بأولى بطولة حققتها مع النصر”.

وخلال موسم 2018-19، أحرز أوفيني هدفين فقط، وكانا في مرمى الهلال، خلال الجولة 25، ليحسم كفة الدوري إلى النصر.

ولعب برونو أوفيني في 69 مباراة بدوري المحترفين، نجح خلالها في إحراز 4 أهداف.