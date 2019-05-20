مطار_أبها يعلن عودة الرحلات الجوية لوضعها الطبيعي بعد توقفها لسوء #الأحوال_الجوية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مطار أبها الدولي استعادة نشاطه في تسيير الرحلات الجوية من وإلى المطار بصورة طبيعية اليوم الإثنين، وذلك بعد توقف مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية، منوهاً لتحول جميع الرحلات للمدرج الرئيسي بعد انتهاء الأعمال التطويرية فيه.

وقال مطار أبها في إعلانه، إنه يود أن يفيد السادة المسافرين بعودة الرحلات الجوية بالمطار لوضعها الطبيعي، بعد تأثر بعض الرحلات بالأحوال الجوية ومعالجة أنظمة الإنارة بالمدرج المؤقت.

وكان المطار قد أعلن صباح أمس الأحد، أن تقلب الأحوال الجوية أدى لتأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات الجوية، داعياً المسافرين للتواصل مع الناقل الجوي للتأكد من وضع الرحلة ومعرفة مستجدات مواعيد رحلاتهم.