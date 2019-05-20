ترمب: إذا أرادت #إيران القتال سيعني ذلك نهايتها

صحيفة الخليج الالكترونية حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بشدة من مغبة توجيه أي تهديد إلى الولايات المتحدة. وقال في تغريدة الأحد: “إذا كانت إيران تريد أن تحارب، فستكون هذه نهايتها الرسمية”. وأضاف موجها كلامه للمسؤولين الإيرانيين “إياكم وتهديد الولايات المتحدة مرة أخرى”.

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