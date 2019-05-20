قوات #الدفاع_الجوي تدمر صاروخًا حوثيًا ثانٍ في سماء #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

دمرت “قوات الدفاع الجوي”، صباح اليوم الاثنين، صاروخاً أطلقته “مليشيا الحوثي” الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة جدة.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تدمير الصاروخ في سماء جدة، وتكوّن سحابة دخانية جراء ذلك؛ فيما أكد مغردون آخرون أنهم سمعوا صوت انفجار بعد تدميره.

وتعترض قوات الدفاع الجوي، العديد من الصواريخ التي تطلقها مليشيا “الحوثي”، من مواقع مختلفة في الأراضي اليمينة باتجاه المملكة.

وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا “الحوثي” باتجاه المملكة أكثر من 200 صاروخ، إلا أن الدفاعات الجوية تكون دائماً لها بالمرصاد.