قوات #الدفاع_الجوي تعترض صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه #الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت مصادر إن قوات الدفاع الجوي السعودي، نجحت في اعتراض صـاروخ باليستي أطلق من الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الطائف، في وقت متأخر اليوم (الإثنين).

وتداول مغردون على موقع “تويتر” مقاطع فيديو قالوا إنها للصاروخ الذي تم اعتراضه، فيما لم يتم الكشف بعد عن أية تفاصيل عن الواقعة، أو وجود أضرار ناجمة عن اعتراض الصاروخ أم لا.