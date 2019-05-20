شكرا لقرائتكم خبر عن خاصية مريبة بهواتف «جوجل».. تتبعك أينما حللت وتسجل موقعك والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت تقارير إخبارية إن هناك خاصية مثيرة للجدل تتوفر في هواتف “جوجل” الأخيرة، بداية من هواتف “بيكسل 2″، التي يمكنها أن تتبع موقع أيّ مستخدم وتسجله في خوادمها.

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وأشار موقع “إكس دي أيه ديلفوبر”، إلى أن خاصية “ناو بلاينج” على هواتف “بيكسل 2″، مختصة بالاستماع إلى مقاطع موسيقية ممّن حولك، وإظهار اسم الموسيقى على هاتفك.

وتعمل تلك الخاصية على أنه إذا ما استمع الشخص إلى أيّ أغنية عبر الراديو أو في أيّ مكان، يمكنه أن يفتح التطبيق، الذي سيتعرّف إلى تلك الموسيقى بشكل مباشر ويخبرك باسمها ومَن يغنيها ويجلبها لك أيضاً.

ولكن ما كشفه المبرمجون أن ذلك التطبيق يتتبع الموقع الجغرافي لأيّ مستخدم، والمكان الذي تعرّف فيه على الأغنية أو المقطع والنشاط الذي تقوم به حينها ويحتفظ بتلك المعلومات في خوادمه، ما يمكن اعتباره انتهاكاً لخصوصية أيّ مستخدم.

وتعلل “جوجل” الأمر، بأنه شيء لازم لتطوير خدمة التطبيق، وجعله ذكياً بصورة أفضل.