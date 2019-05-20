«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ19.. ويكشف موعد صرف الدعم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة التاسعة عشرة (شهر يونيو 2019)، وسيتم صرف مخصص الدعم يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل. وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا)

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