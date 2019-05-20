شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة بجدة.. أب ينحر ابنته ويسدد 4 طعنات بجسدها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

باشرت الجهات الأمنية في محافظة جدة جريمة محاولة قتل أب لابنته بنحرها بسكين، وطعنها أربع طعنات، وذلك في أحد أحياء المحافظة.

وذكرت مصادر أن الجهات الأمنية بالمحافظة تلقت بلاغًا بإقدام أب على نحر ابنته البالغة 15 عامًا، وطعنها طعنات عدة، ثم قام بنقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز. وعند انتقال الجهات الأمنية لمستشفى الملك عبدالعزيز، شاهد الجاني رجال الأمن ولاذ بالفرار.

وأضافت المصادر أن الأطباء بالمستشفى على الفور قاموا بإدخال الفتاة إلى غرفة العمليات لإنقاذ حياتها، فيما تولت شرطة البلد التحقيقات في القضية بحكم الاختصاص.