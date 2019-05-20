الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين لإرهابيين في سوريا

وقالت الوزارة: "رصدنا مواقع إطلاق القذائف على قاعدة حميميم وقامت القوات الجوية بتدميرها".
وأوضحت أن المقاتلين أطلقوا ستة صواريخ خلال مطلع الأسبوع تم تدميرها جميعا.
يتبع…
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