الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين لإرهابيين في سوريا

وقالت الوزارة: "رصدنا مواقع إطلاق القذائف على قاعدة حميميم وقامت القوات الجوية بتدميرها". وأوضحت أن المقاتلين أطلقوا ستة صواريخ خلال مطلع الأسبوع تم تدميرها جميعا. يتبع…

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