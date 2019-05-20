حسني مبارك: رفضت اقتراح عبد الله صالح بدمج أجهزة المخابرات العربية

دبي - بواسطة محمد فارس قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن أول اجتماع للمجلس العربي، المؤسس على غرار مجلس التعاون الخليجي، انعقد في الأردن، والثاني في العراق، والثالث في اليمن، وبعد ذلك عقد الاجتماع في الإسكندرية، ووجد محاولات أخرى للحديث عن التعاون العسكري العربي، الذي رفضه قبل ذلك.

وأضاف «مبارك»، خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة «الأنباء الكويتية»: «مش بس تعاون عسكري، أنا لقيت في اقتراح كلمني فيه على عبدالله صالح عن دمج أجهزة المخابرات، قلت له مستحيل وأنا أرفض أي شيء في هذا الاتجاه»، موضحًا أن صدام حسين لم يتحدث معه في تلك الموضوعات.

وتابع: «صدام حسين كان بيخلي الملك حسين وعلي صالح هما اللي يفتحوا معي المواضيع دي.. المهم رفضت كل ده واستمر الإطار اقتصادي.. ولكن تولدت لديّ شكوك».

وذكر أن أجواء آخر قمة عربية في بغداد، قبل غزو الكويت، كانت طبيعية بشكل عام، لكن صدام حسين كان حادًا في حديثه عن دول الخليج، خاصة الإمارات والكويت، وكان دائما يردد أن الإمارات والكويت لم يساعداه بما يكفي في الحرب، وكانا يخفضان سعر البترول بما يضره، وكان يرغب أن تقوم الإمارات والكويت بالتنازل عن ديون بلاده.

وأضاف «مبارك» أنه صارح صدام بأن الهجوم على الإمارات والكويت غير مبرر، لكن صدام استمر في الشكوى منهما، مستطردًا: «طبعا لم يخطر في بال أحد أن يتطور الأمر للي حصل بعد كده».

وتابع: «بعد القمة قلت لصدام إني هعدي على حافظ الأسد عشان أطلعه بما دار، لكنه قالي مش مهم تعدي عليه.. قلت له لا هروح له إحنا عايزين نلم الشمل، وفعلا روحت لحافظ الأسد، وقال لي: كويس معدتش عليا قبل القمة كنت حتحرجني علشان أروح».

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من Sky News Arabia