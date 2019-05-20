مبارك: ما تُسمى بصفقة القرن "كلام جرايد" وتسريبات غير مؤكدة

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن الحل العادل والدائم في القضية الفلسطينية هو الضمانة الأساسية لإنهاء الصراع، وأن أي حل سيفرض على المنطقة بسبب اختلال موازين القوى لن يّدوم وسيكون حل مؤقت قد تنفجر معه الأوضاع في أي وقت.
وأضاف "مبارك"، خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة الأنباء الكويتية، أن ما تُسمى بصفقة القرن أوالخطة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية هي مجرد "كلام جرائد" وتسريبات غير مؤكدة، وتابع :"لكن هناك مقدمات غير مطمئنة، بسبب نقل السفارة الأمريكية للقدس، وإعلان إسرائيل ضم الجولان، وكذلك التوسع المستمر في المستوطنات في الأراضي المحتلة".
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