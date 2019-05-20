هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة الدولي لإنقاذ حياة رضيع

شهد مطار القاهرة الدولى هبوطاً اضطرارياً لطائرة سعودية، أثناء رحلتها من لندن إلى الرياض، لانقاذ حياة رضيع سعودي تعرض لوعكة صحية مفاجئة وضيق في التنفس خلال رحلة الطائرة، وتم نقله لإحدي المستشفيات القريبة من المطار.
تلقي برج المراقبة إخطاراً من قائد الطائرة السعودية رحلة 106 يطلب الهبوط بالمطار، لتعرض رضيع سعودي الجنسية "6 شهور" لوعكة صحية شديدة وضيق في التنفس، وتم السماح لقائد الرحلة بالهبوط داخل أرض المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لتقديم الاسعافات للرضيع والكشف عليه.
وقامت إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بعمل إجراءات خروج ونقل الرضيع إلى إحدى المستشفيات المجاورة للمطار.
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