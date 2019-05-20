شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم تحالف الفتح العراقى يحذر من محاولات إشعال فتنة الحرب فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر زعيم تحالف الفتح بالعراق هادى العامرى من محاولات إشعال فتنة الحرب فى المنطقة، وقال "إنه فى حال اشتعلت نار الحرب فسوف تحرق الجميع".

ونقلت قناة ( السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، عن العامرى قوله "إن المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية تحتم على الجميع إبعاد شبح الحرب عن العراق أولا وعن كل المنطقة ثانيا"، مضيفا "أن كل من يحاول إشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق إما أن يكون جاهلا أو مدسوسا"، واستطرد قائلا " إن كل الأطراف لا تريد الحرب، فلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الحرب ولا الولايات المتحدة تريد الحرب".

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وكانت حدة لتوتر قد زادت بين الولايات المتحدة وإيران فى الأسابيع الأخيرة بعد أن أمرت إدارة دونالد ترامب ناقلتى طائرات أمريكية وطائرات قاذفات للقنابل بالانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط فى وقت سابق من هذا الشهر لمواجهة أى تهديد محتمل ضد المصالح الأمريكية من جانب إيران أو القوات المدعومة منها.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أمرت العاملين غير الضروريين فى سفارتها وقنصليتها فى بغداد وإربيل بمغادرة العراق بعد زيارة لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لبغداد وإبلاغه للمخابرات العراقية أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية بأن إيران بصدد تهديد المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط دون تحديد لذلك التهديد.