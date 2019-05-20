الان تتابع جوجل تعلق معاملاتها مع هواوي والصراع الأمريكي الصيني يحتدم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

علقت شركة جوجل التابعة لألفابت بعض المعاملات مع شركة هواوي الصينية، والتي تتطلب نقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية، باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح المصدر، وذلك حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لرويترز مما يمثل ضربة لشركة التكنولوجيا الصينية التي سعت الحكومة الأمريكية لحظر التعامل معها في جميع أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم جوجل إنه سيكون باستطاعة أصحاب هواتف هواوي الحاليين استخدام وتنزيل تحديثات للتطبيقات التي تقدمها جوجل.

وأضاف المتحدث ”إننا نلتزم بالأمر ونراجع التداعيات.“

وقال المتحدث ”بالنسبة لمستخدمي خدماتنا، سيظل جوجل بلاي والحماية الأمنية التي يوفرها جوجل بلاي بروتكت يعملان على أجهزة هواوي الحالية.“

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وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس هواوي تكنولوجيز إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، وفرضت قيودا على الفور تجعل من الصعب جدا بالنسبة للشركة القيام بأعمال تجارية مع نظيراتها الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إنها تدرس تقليص العقوبات على هواوي ”لمنع تعطيل عمليات الشبكة الحالية ومعداتها.“ ولم يتضح على الفور يوم الأحد ما إذا كانت إمكانية وصول هواوي إلى برامج الهاتف المحمول قد تأثرت.

ولم يتسن الوصول إلى هواوي على الفور للحصول على تعليق.

كما لم يصدر تعليق على الفور من ممثلي وزارة التجارة الأمريكية.

وستستمر هواوي في الوصول إلى نسخة نظام تشغيل أندرويد المتاحة مجانا وذلك من خلال ترخيص مفتوح المصدر لأي شخص يرغب في استخدامها. وتقول جوجل إنه يوجد قرابة 2.5 مليار مستخدم نشط لأجهزة أندرويد في أنحاء العالم.

وقالت هواوي إنها قضت السنوات القليلة الماضية تجهز لخطة طارئة من خلال تطوير التكنولوجيا الخاصة بها في حالة تم منعها من استخدام أندرويد. وقالت الشركة إن بعضا من هذه التكنولوجيا مستخدمة بالفعل في منتجات بيعت في الصين.