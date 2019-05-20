قطر تفاجئ الجميع وتعلن وضع الخطة "ب"

وقال الخاطر، خلال جولة حوارية مع وسائل إعلام عربية: "إن القرار الخاص بزيادة عدد منتخبات البطولة سيتم فقط بناء على اتفاق بين فيفا وقطر، حتى لو ظل عدد المشاركين 32 منتخبا فسيتم ذلك باتفاق الطرفين أيضا".

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وشدد على أن "القرار لن يتخذ من جانب طرف واحد فقط، مضيفا أن الدوحة تضع نصب أعينها مصلحة كرة القدم والمردود المتوقع من اللعبة"، مشيرا إلى أن الخطة (ب) جاهزة في حال أقرت الأسرة الكروية الدولية لتلك الزيادة.

ومن المتوقع أن يتخذ القرار بشأن زيادة عدد منتخبات مونديال 2022 إلى 48 منتخبا أو تظل 32 منتخبا خلال اجتماعات الجمعية العامة (كونغرس) للاتحاد الدولي، المقرر عقده في الخامس من يونيو/حزيران المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح المسؤول القطري: "إننا ندرس الموقف وننظر إليه ونريد أن نفعل ما هو أفضل لكرة القدم. لكن المخطط له حتى الآن هو مشاركة 32 منتخبا".

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وقال مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية لشؤون التنظيم، إن بلاده سوف تستضيف بعض بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل تنظيم نهائيات كأس العالم 2022، بدلا من كأس القارات للمنتخبات، التي أُلغيت بصورة نهائية، بعدما كانت تقام قبل عام من المونديال على ملاعب البلد المضيف.

وأوضح، أن "بطولة كأس القارات بطولة استعدادية من ناحية تنظيمية للبلد المضيف، لافتا إلى أنه تجري دراسة بعض البطولات، التي ستقام في قطر، قبل مونديال 2022".

وأشار المسؤول القطري رفيع المستوى، إلى وجود أكثر من خيار، على غرار كأس العالم للأندية، وبطولة العالم للشباب، وبطولة العالم للفئات السِّنية تحت 17 عاماً. كما أكد أن بلاده تدرس الخيارات المتاحة، حيث لا يزال التواصل مستمراً مع الفيفا بهذا الشأن.