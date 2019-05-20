شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينين فى الضفة الغربية بعد عمليات دهم لمنازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الاثنين، 8 مواطنين من الضفة الغربية الفلسطينية، بعد عملية دهم وتفتيش لمنازلهم دون مراعاة حرمة شهر رمضان الكريم

وذكرت وكالة " معا" الفلسطينية للأنباء، أنه من بين المعتقلين الأسير المحرر إبراهيم عبد الرازق والأسير المحرر عبد الهادي أبو عيشة.

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وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة كفل حارس شمال سلفيت، في حين اندلعت مواجهات عقب اقتحامها قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.