لعنة +90 تطارد #الزمالك خارج الديار #نهضة_بركان يضع قدماً نحو لقب #الكونفدرالية

صحيفة الخليج الإلكترونية

خسر فريق الزمالك أمام نهضة البركان المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقين يوم الأحد المقبل، في إطار لقاء الإياب لنفس البطولة، والتي ستحسم الفريق الذي يتوج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبرز دور عمر صلاح، حارس مرمى نادي الزمالك، في إنقاذ مرمى الفريق الأبيض في أكثر من كرة خطيرة على الرغم من خسارة أبناء قلعة ميت عقبة.

نجح فريق نهضة البركان في السيطرة على وسط الميدان، خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء، وكانت هجماته هي الأخر على الإطلاق على مرمى الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 4، من زمن اللقاء كاد يفتتح محمود علاء أول أهداف الزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء نهضة البركان، لكنه تسديدته مرت أعلى عارضة مرمى الفريق المغربي.

وفي الدقيقة 8، كاد ينجح يوسوفو دايو مدافع نهضة البركان، في تسجيل أول أهداف فريقه من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عمر صلاح حارس الزمالك بسنتيمترات قليلة فقط.

وكثف فريق نهضة البركان المغربي من هجماته بعد ذلك على مرمى الفريق الأبيض، لكن تكتل لاعبي الزمالك المنظم بوسط ملعبهم حال دون تهديد مرماهم بفرص خطيرة أو أهداف محققة.

وفي الدقيقة 18، سدد المهاجم التوجولي لابا كودجو تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء الزمالك، لكن المتالق عمر صلاح حارس مرمى الزمالك تصدى للكرة ببراعة كبيرة.

وفي الدقيقة 29، سدد حمدي لعشير كرة قوية داخل منطقة جزاء الزمالك، اصطدمت بالدفاع وخرجت إلى ركنية.

وحاول لاعبي الزمالك مبادلة لاعبي النجوم الهجمات، لكنها لم ترتق إلى الخطورة في النهاية.

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وفي الدقيقة 33، سدد عمر السعيد، مهاجم الزمالك تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء نهضة البركان، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفريق المغربي.

وفي الدقيقة 34، سدد المهاجم الدولي التوجولي لابا كودجو لاعب نهضة البركان تصويبة قوية مرت أعلى عارضة الزمالك بقليل.

بدأ الشوط الثاني بسيطرة من فريق نهضة البركان المغربي، في محاولة لإحراز هدف في الدقائق الأولى من انطلاق المباراة، وإرباك دفاعات نادي الزمالك.

وفي الدقيقة 48، كانت هناك محاولة المرور من جانب كودجو لابا، مهاجم نهضة البركان، إلى داخل منطقة جزاء الزمالك، لكن محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، قطع الكرة وأبعدها إلى منتصف الملعب.

وواصل فريق نهضة البركان استحواذه، من خلال تمريرة عرضية خطيرة من محمد فرحاني على الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، لكن محمد عبد الغني تصدى للكرة ببراعة.

وسقط أحمد سيد زيزو وعمر السعيد، ثنائي الزمالك، على أرض الملعب بعد تعرضهما لتدخل عنيف من إيسوفو دايو.

وكانت هناك محاولة خطيرة من محمود كهربا، جناح نادي الزمالك، في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، إلا أن الحارس نجح في التصدي لها ببراعة.

وفي الدقيقة 68، سدد عمر النمساوي، لاعب نهضة البركان، كرة قوية من ركلة حرة مباشرة نحو منتصف المرمى، لكن عمر صلاح، حارس الزمالك، تمكن من الإمساك بالكرة.

وفي الدقيقة 70، محاولة المرور من جانب محمد عزيز على الجهة اليسرى نحو مرمى الزمالك، لكن حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، تصدى له وخرجت الكرة إلى ركلة مرمى.

وأضاعت فرصة خطيرة على كهربا بعد كرات متبادلة أتت بين يوسف أوباما وعمر السعيد، وانتهت ببينية وصلت إلى كهربا المتجه نحو مرمى نهضة بركان وحيداً دون رقابة، ووصل إلى منطقة الجزاء وسدد الكرة نحو الشباك، لكنها مرت من جانب القائم وخرجت إلى خارج الملعب.

واستمر الشوط الثاني هجمة هنا وأخرى هناك، حتى استطاع فريق لاما كودجو من إحراز هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع.