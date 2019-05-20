مباريات_اليوم : #الهلال و #الأهلي في مهمة آسيوية

صحيفة الخليج الإلكترونية

جماهير كرة القدم، أنتم على موعد اليوم الإثنين 20 مايو 2019، مع عدد من المباريات الهامة، في مختلف البطولات على مستوى العالم.

الدحيل * الهلال

يحل الهلال ضيفًا على الدحيل القطري، على ملعب عبد الله بن خليفة، في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويتزعم الهلال صدارة المجموعة الثالثة من البطولة الآسيوية، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الدحيل في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، علمًا بأن الفريقين قد ضمنا التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

الأهلي * باختاكور

يستضيف الأهلي نظيره باختاكور الأوزبكي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن باختاكور الوصيف، و4 نقاط عن السد المتصدر، الذي ضمن التأهل لدور الـ16.

بيرسبوليس * السد

يحل السد القطري ضيفًا على بيرسبوليس الإيراني، على ملعب آزادي، في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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ويتزعم السد صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 10 نقاط، والذي تأهل للمرحلة المقبلة من دوري أبطال آسيا، بينما يأتي بيرسبوليس في المركز الرابع والأخير، برصيد 4 نقاط.

العين * استقلال طهران

يستضيف العين الإماراتي، نظيره استقلال طهران الإيراني، على ملعب هزاع بن زايد، في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويتذيل العين ترتيب المجموعة الثالثة، التي يتزعمها الهلال، برصيد نقطتين فقط، بينما يأتي استقلال طهران في المركز الثالث، برصيد 5 نقاط.

لاتسيو * بولونيا

يلتقي لاتسيو مع بولونيا على ملعب الأولمبيكو، في التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقةالدوري الإيطالي.

ويحتل لاتسيو المركز الثامن في جدول “كالتشيو”، برصيد 58 نقطة، بينما يأتي بولونيا في المركز الخامس عشر، برصيد 40 نقطة.

الحزم * الخليج

يلتقي الحزم مع نظيره الخليج، على ملعب الحزم بالرس، في العاشرة والنصف مساءً، في ذهاب ملحق الصعود أو الهبوط بين مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وتقام مباراة العودة على ملعب الخليج، في العاشرة والنصف مساء الجمعة المقبلة، حيث يطمح الحزم، الذي احتل المركز 13 في دوري المحترفين، للبقاء في دوري الكبار، بينما يطمح الخليج، رابع الدرجة الأولى، للصعود إلى دوري المحترفين.