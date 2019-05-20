الشباب يمنح لاعبيه إجازة 49 يوما

سلمت إدارة كرة القدم في نادي الشباب، يوم الأحد، لاعبي فريقها الأول لكرة القدم، برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماعها معهم اليوم.
وانطلقت إجازة اللاعبين حسب ما جاء في البرنامج الذي تسلموه، أمس السبت، فيما تبدأ الفحوصات الطبية وبداية التدريبات 7 يوليو المقبل، فيما ينطلق معسكر الفريق الخارجي يوم 21 من ذات الشهر.
وأنهى فريق الشباب الموسم المنصرم في المركز الخامس، فيما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16 على يد التعاون الذي توج لاحقاً بلقب البطولة
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