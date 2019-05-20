بالفيديو.. #الجبير ينفي معرفته بشخص اسمه “البغدادي” ادعى أن #المملكة هددته

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عدم معرفته بشخص فلسطيني مقيم في النرويج اسمه إياد البغدادي، ادعى أن السعودية هددته، وقال: “ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي”.
وأوضح الجبير أن البغدادي الوحيد الذي سمع به هو أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعـش، المطلوب دولياً، نافيا أي تهديدات وُجهت لذلك الشخص المسمى إياد البغدادي، مشيراً إلى أنه ربما يدعي ذلك للحصول على إقامة دائمة في بلد ما، مؤكدا أن السعودية لا تطارد إلا الإرهابيين ولا تطالب إلا بالقبض على الإرهابيين.
يُذكر أن الفلسطيني إياد البغدادي، المقيم في المنفى السياسي في أوسلو منذ 2015، أعلن في شهر أبريل الماضي أن أجهزة الأمن النرويجية نقلته إلى مكان آمن وأبلغته باحتمال وجود خطر عليه.
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