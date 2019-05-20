شرطة_الرياض تضبط اثنين ممن أقدموا على السطو على محل تموينات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة سطو تمثلت بتهجم ثلاثة أشخاص ملثمين على عاملٍ بمحل للتموينات وسلب مبالغ مالية وأجهزه إلكترونية بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال – بفضلٍ من الله – عن تحديد الجناة وكشف هوياتهم ، ثلاثة مواطنين ترواحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ، حيث تم القبض على اثنين منهما, واتضح أن شريكهما تعرض للقتل في قضية جنائية سبق أن باشرتها الجهات الأمنية، وجرى إيقاف المتهمَين واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية مشيرا ان شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره،