شكرا لقرائتكم خبر عن مستفيدة لـ«حساب المواطن»: أريد اتخاذ هذا الإجراء تجاه زوجي.. والبرنامج يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى برنامج “حساب المواطن”، سؤالاً من مستفيدة، تكشف فيه عن رغبتها في اتخاذ إجراء تجاه زوجها بشأن الدعم.

وأوضحت المواطنة في سؤالها لـ”خدمة العملاء” التابعة لـ”حساب المواطن” على “تويتر”، أنها ترغب في الحصول على الدعم بشكل منفصل عن زوجها، والتسجيل كمستفيد رئيسي.

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وردت “خدمة العملاء” بقولها: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية: (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب)”.

وأشارت إلى أهمية “إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

وأضافت “خدمة العملاء”: وفي حال كانت حالة الزوجة تابعاً مؤهلاً في حساب رب الأسرة “الزوج” يتم احتسابها من ضمن مبلغ الدعم في حسابه، ويصرف الدعم للمتقدم الرئيسي حسب معايير الاستحقاق.