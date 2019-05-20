شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع اختفاء «الثريا» ودخول «مربعانية القيظ».. وهذه علاقتها بـ«موسم الأمطار» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تختفي الثريا عن الأنظار اليوم الاثنين، لدخولها حمرة شعاع الشمس غرباً.
وأوضح الزعاق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن علامة ذلك “قرب نهاية موسم الأمطار الطبيعي، وقرب دخول مربعانية القيظ، وتبدأ الضبان بالتبييض بالبر، ويبدأ سمك الزبيدي بالتكاثر بالبحر”.
وأضاف: أن الثريا ستشرق بعد أسبوعين قبيل شروق الشمس بالجهة الشرقية وهو موسم مربعانية القيظ.
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