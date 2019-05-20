دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي القمر الأزرق: ظاهرة فلكية نادرة يشهدها العالم لآخر مرة في هذا العقد

شهد العالم يوم السبت الماضي ظاهرة فلكية نادرة تُعرف باسم القمر الأزرق، حيث تم متابعتها في العديد من الدول حول العالم.

وبحسب ما ذكرته تقارير إخبارية، فإن مصطلح القمر الأزرق يتم إطلاقه للإشارة إلى اكتمال إضافي للقمر، أو اكتمال بدر القمر في فصل من فصول السنة، حيث تحمل هذه الظاهرة الفلكية اسم زهرة القمر الأزرق الكاملة.

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وقالت التقارير أن القمر لا يكون أزرق اللون، حسب ما يظن الكثيرون، إلا أن هذه التسمية جاءت لتوصف الظاهرة الفلكية التي يكتمل فيها القمر مرتين في شهر واحد.

وأشارت التقارير إلى أن ظاهرة القمر الأزرق تحدث غالبًا خلال فصل الربيع، حين تبدأ الأزهار في التفتح، وهو سبب إطلاق مصطلح زهرة القمر الأزرق الكاملة عليها، موضحة أن هذه الظاهرة تحدث مرة كل عامين أو ثلاثة.

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وأضافت التقارير أن ظاهرة القمر الأزرق من المتوقع أن يكون ظهورها القادم في مايو 2021، أي أن هذه هي آخر مرة يشهد فيها العالم ظاهرة القمر الأزرق في هذا العقد.

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جدير بالذكر أن العالم شهد خلال الأشهر القليلة الماضية عددًا من الظواهر الفلكية النادرة المرتبطة بالقمر، ومن ضمنها القمر الوردي والقمر الدموي.

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