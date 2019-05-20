شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا ترحب بدعوة السعودية لعقد قمتين خليجية وعربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت موريتانيا بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لأشقائه قادة مجلس التعاون الخليجى والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية من أجل التشاور والتنسيق فى كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وثمنت الخارجية الموريتانية - فى بيان الأحد - حرص المملكة العربية السعودية على جمع الكلمة وتقوية الوحدة العربية فى ظل هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة والتى تحتاج إلى لم الشمل ووحدة الصف.
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