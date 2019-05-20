شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع الجوي» يدمر صاروخاً حوثياً في سماء الطائف قبل السحور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دمرت “قوات الدفاع الجوي”، فجر اليوم الاثنين؛ وتحديداً قبل السحور، صاروخاً أطلقته “ميليشيا الحوثي” الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الطائف.
وأظهرت مقاطع فيديو تناقلها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتراض الصاروخ من “قوات الدفاع الجوي” في الجزء الشرقي الشمالي من الطائف.
وتعترض قوات الدفاع الجوي، العديد من الصواريخ التي تطلقها مليشيا “الحوثي”، من مواقع مختلفة في الأراضي اليمينة باتجاه المملكة.
وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا “الحوثي” باتجاه المملكة أكثر من 200 صاروخ، إلا أن الدفاعات الجوية تكون دائماً لها بالمرصاد.
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