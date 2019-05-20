شكرا لقرائتكم الحريري يقيم إفطارا على شرف أطفال دور الأيتام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 01:00

أقام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، غروب اليوم (السبت)، في "بيت الوسط"، حفل إفطار على شرف أطفال من ثماني دور أيتام هي: دار الأيتام الاسلامية، مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية، جمعية المبرات، بيت اليتيم الدرزي، جمعية قرى الأطفال SOS، مركز مار شربل، جمعية الطفل اللبناني وميتم مار مخائيل ذوق مكايل.



وهنأ الحريري الأطفال بشهر رمضان المبارك، ودعاهم إلى "الاهتمام بدراستهم والاجتهاد"، متمنيا لهم مستقبلا زاهرا، ومؤكدا على "المكانة الخاصة التي يحتلونها في قلبه".

وبعد الإفطار، الذي شارك فيه وزير الاتصالات محمد شقير، وزع الحريري الهدايا على الأطفال والتقط معهم الصور التذكارية.