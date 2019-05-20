شكرا لقرائتكم دعوة غير مسبوقة من نائب جمهوري لعزل ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 21:23

اعتبر النائب الجمهوري جاستن أماش أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انخرط في سلوك قد يستوجب "عزله"، ليصبح بذلك أول سياسي من "الحزب الجمهوري" يدعو إلى عزل سيد البيت الأبيض.



واتّهم النائب عن ولاية ميشيغان وزير العدل وليام بار بتضليل العامّة "عمداً" بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص روبرت مولر المرتبط بتدخل روسيا الداعم لفوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية. وفي سلسلة من التغريدات، قال أماش: "لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس"، مشيراً إلى أن "التقرير حدد عدة أمثلة لسلوكيات تطابق كل عناصر عرقلة سير العدالة".

وأضاف: "من دون شك، كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلة لأي شخص غير الرئيس الأميركي". وتابع: "بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى للسلوكيات التي تستوجب العزل".

وتجاوزت تصريحات أماش حتى تلك التي أدلت بها معظم الشخصيات الديموقراطية البارزة في الكونغرس. بدورها، حضّت النائبة الديموقراطية رشيدة طليب نظيرها الجمهوري على دعم مشروع قرار تقدمت به يدعو إلى عزل ترامب. وقالت رداً على تغريدات أماش: "لدي مشروع قرار يدعو إلى تحقيق يؤدي إلى عزل الرئيس قد ترغب بأن تدعمه معي".

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وكان ترامب أعلن أن تقرير مولر برّأه بالكامل. لكن بعض الديموقراطيين أشاروا إلى أن التقرير عرض عدة حالات قد يكون الرئيس عرقل سير العدالة من خلالها. وبين هؤلاء، السيناتور إليزابيث وارن، وهي مرشحة لانتخابات 2020، والتي دعت إلى إطلاق إجراءات عزل الرئيس.

لكن شخصيات ديموقراطية بارزة أخرى، بينها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حذّرت من تحرك كهذا، مشددة على أنه قد يؤدي إلى انقسامات في البلد الذي يعد نحو 325 مليون نسمة.

وحذّر هؤلاء من النتائج العكسية التي قد تنجم عن ذلك سياسياً قبيل انتخابات 2020، خصوصاً وأن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيبرئ الرئيس على الأرجح في حال قرر مجلس النواب عزله.

النائب الجمهوري جاستن أماش.