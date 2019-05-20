شكرا لقرائتكم الراعي: آلمتنا في العمق الإساءة النّكراء التي لحقت بصفير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 23:05

قال البطريرك الماروني بشارة الراعي: "لقد آلمتنا في العمق، كما جميع الناس، داخليا وخارجيا، الإساءة النكراء التي لحقت في الأمس، بالمثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير،(في اشارة الى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، اوقفته المباحث الجنائية بعد كلام مهين بحق صفير).



ترأس البطريرك الراعي قداس الأحد على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي، رفع فيه الصلاة لراحة نفس البطريرك صفير والمطران رولان ابو جودة. حضره وزير الخارجية جبران باسيل على رأس وفد من "تكتل لبنان القوي" و"التيار الوطني الحر" ضم الوزراء: ندى البستاني، الياس ابو صعب وغسان عطاالله، النواب: نقولا الصحناوي، سيزار ابي خليل، نعمة افرام، انطوان بانو، زياد اسود وجورج عطاالله، الوزيران السابقان غابي ليون وطارق الخطيب، النائب السابق شامل موزايا. وحضر القداس ايضا رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد، وفد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة جورج العلم، وفد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان برئاسة مارون الخولي، عائلة الكاردينال صفير، وفعاليات.

وتوجه الراعي إلى كل مسؤول في المجتمع والدولة، وفقا لنوع مسؤوليته ودرجتها. فرسالتهم إنما هي "ممارسة مسؤوليتهم وسلطتهم بحب وبروح الخدمة والعمل الدؤوب من أجل توفير الخير العام، الذي منه خير جميع المواطنين. هذا الخير العام يوفره المسؤولون عندما يشمل كلا من الشأن الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والاداري والثقافي. فتتأمن هكذا أوضاع الحياة الاجتماعية التي تمكن الأشخاص والجماعات من تحقيق ذواتهم تحقيقا أفضل". وقال "إننا نصلي إلى الله من أجل كل مسؤول في الكنيسة والمجتمع والدولة، لكي يعي موجبات سلطته تجاه الله والناس".

وبعد القداس استقبل الراعي في صالون الصرح الوزير باسيل والوفد المرافق. وقال باسيل: "أتينا اليوم لنقدم التعازي ولنقول اننا نقف الى جانب بكركي في رسالتها الوطنية لنحافظ معها على رسالة لبنان، وهذه الرسالة لا يمس بها أحد، ولو برحيل كبار بكركي، ويجب المحافظة عليها ولو مس بها صغار القوم، ونحن واجبنا ان نبقى على هذه الطريق الشاقة، واليوم نسير على طريق وعرة للمحافظة على اقتصاد البلد وماليته بسلامة، وهذا شكل من أشكال المقاومة التي قامت بها بكركي ونحن نقوم بها اليوم".

أضاف: "الإساءة التي حصلت خلال اليومين الماضيين تجاه بكركي وتجاه كل اللبنانيين، هي دليل على مشكلة أخلاق في البلد، وهي ليست كلمة او فكرة بل مشكلة انحطاط أخلاقي طال كل البلد ويمس في المقامات والكرامات والمرجعيات ولا حدود لا للأخلاق ولا للحقيقة، وهذه مناسبة لكي يصلح الخلل الاضافي في البلد، لان الميثاقية والشراكة هما في رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، وهم ايضا في الادارة والاقتصاد، وفي كل المواقع في البلد التي يجب ان يكون فيها عودة للأخلاق والاحترام للحقيقة".

"مجد بكركي لا اساءة تمسه ولا رحيل كبارها"

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ولفت باسيل الى ان من الطبيعي ان "لا نعترف بهذا الموقع (رئاسة الاتحاد العمالي العام) بالشكل الذي هو فيه لحين تصحيح الوضع القائم، ونطالب وزير الاقتصاد بإلغاء العقد الخاص في إهراءات القمح معه، ونحن من جهتنا وبما نمثل نقاطع هذا الموقع حتى يقوم أصحابه بالمراجعة اللازمة في حسن التمثيل وبالدور الاقتصادي والوطني والعمالي الذي يقومون به، وغير هذا الأمر لا يمكن ان يكون هناك تصحيح للاساءة لانها لم تصدر عن فرد تجاه بكركي، وأحب ان أذكر هنا ان بكركي بما أعطي لها من مجد لبنان لا يمس بهذا المجد لا إساءة ولا رحيل كبارها".

وقال: "نحن سوف نبقى الى جانب البطريرك الراعي في الرسالة التي تقوم بها بكركي في الحفاظ على رسالة لبنان، البطريرك صفير وبكركي في المراحل السابقة قاموا بمقاومة سياسية لتحرير لبنان، ونحن اليوم مع بكركي سوف نقوم بمقاومة اقتصادية لتحرير بلدنا من القرار الاقتصادي والمالي الذي أفلسه ووضعنا جميعا رهائن سياسات الفساد والهدر للمال العام، وهذا هو الوقت المناسب لمناقشة الموازنة ان يتصحح هذا الأمر ولن نقبل بأقل من هذا الشيء، اللبنانيون جميعا أصبحوا رهائن للسياسات وأعتقد ان الحرية في أشكالها كثيرة كالاحتلال من الخارج بشكل آخر والشراكة الوطنية بشكل والثالث هو حرية الانسان في حياته وكرامته وفي لقمة عيشه، ونأمل في ان نكون على مستوى هذه المهمة".

كرم لباسيل: إختفيت في الحرب وفي السلم تمرجلت

وغرد امين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم عبر "تويتر" ردا على كلام باسيل في الكورة "اننا جئنا من الجيش وليس من الميليشيات"، فقال: "‏في زمن الحرب إختفيت وإحتميت عندما كان كل طرف يدافع عن قضيته في غياب الدولة وسعيا لإعادة الاعتبار لدورها، وفي زمن السلم تمرجلت وزايدت وممارساتك تؤخر بناء الدولة التي نكرس نضالنا في سبيل قيامتها".

عطاالله لكرم: إنت ذكرني مع مين كنت؟

ورد النائب جورج عطاالله، على كرم، بتغريدة قال له فيها: "يا صديقي بزمن الحرب كان معروف وين كنا: كنا مع الجيش لبناء الدولة القادرة والمستقلة مش مع الميليشيات المرتهنة، وبعدنا ومش خجلانين...بس انت ذكرني مع مين كنت أيام الحرب؟ وخبرني عن تاريخك النضالي يا جار؟".