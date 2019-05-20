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جاء ذلك في حواره مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الذي نشرته كاملا في صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين 20 مايو / آيار.
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وأضاف: "القضية الفلسطينية أسميها (الفرص الضائعة)، من أيام السادات لما تقدم بمبادرته للتفاوض حول الحقوق العربية الضائعة مرورا بكل الفرص، التي أتيحت لحلها، وانتهاء بالانقسام الفلسطيني الحالي".
ولفت مبارك إلى أنه رفض حضور اجتماع دعا له كلينتون في واشنطن مع الملك حسين ونتنياهو، مضيفا: "قلت لكلينتون لا جدوى إذا لم يكن نتنياهو مستعدا بالالتزام بالعودة لمسار التفاوض واستكمال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المتفق عليها"، مشيرا إلى أنه قال لكلينتون: "مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس".
وأوضح مبارك أن رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال له: "إذا كان ممكن الفلسطينيين في غزة يخدوا جزء من الشريط الحدودي في سيناء، قلت له إنسى، متفتحش معايا الموضوع ده تاني، حنحارب بعض تاني، فقال لي خلاص وانتهى الحديث".
كانت هذه تفاصيل خبر طلب نتنياهو الذي جعل مبارك يهدده بـ"حرب جديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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