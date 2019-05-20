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وسجل عجز الميزانية في العام الماضي 11.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
© AFP 2019 / Lionel BONAVENTURE
وقال خليل للصحفيين، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في ساعة متأخرة من مساء الأحد "وصلنا الى نتيجة مشجعة ومهمة.
وأضاف، "كنا نتحدث عن تخفيض بنسبة 8.7٪ ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا إلى تخفيض أكبر وصل إلى 8.3٪ ".
وتابع الوزير اللبناني، "العجز سيكون أقل من تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وإن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.
وقال خليل لرويترز، إن الحكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة. وقال خليل على تويتر إن الوزراء سيجتمعون اليوم الاثنين لإجراء مراجعة نهائية لمشروع الميزانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية اللبناني: العجز في الميزانية سيكون 8.3% من إجمالي الناتج العام أو أقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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