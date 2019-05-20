في عقد قران الشيوخ

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لا ينفصل الخاص عن العام في النظر السوي، حيث الوعي عنوان الطريق، وحيث جسور الثقة تمتد لتربط بين الحاضر والمستقبل، وصولاً إلى أرحب الآفاق وأجمل الاحتمالات. ذلك لسان حال الإمارات، قيادة وشعباً، والبشائر تتوالى تباعاً فصول خير ومواسم فرح، ومنذ أعلن عقد قران ثلاثة من الشيوخ أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والوطن يعيش فرحة كبيرة عبر عنها صاحب السمو محمد بن راشد شعراً، وعبر عنها أخوه ورفيق دربه وعمره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نثراً وفيض مشاعر، كما عبر عنها المواطنون جميعاً سروراً وحبوراً ودعاء صادقاً بالسداد وتمام التوفيق.

إنه فرح وطن بأبنائه ومستقبله، وإنها دولة الإمارات الغالية تزهو بأجيالها بين أجيالها، وتذهب إلى غدها وبين يديها سر القوة والحكمة. سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، وأخواه مكتوم نائب الحاكم، وأحمد رئيس مؤسسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، تيجان ومصدر فخر واعتزاز، وهم في صميم العمل العام الخلاق في بلادنا، كما أنهم يقدمون الأنموذج الأمثل للمواطن الإماراتي عموماً، والشاب الإماراتي خصوصاً، بين الإتقان والإخلاص، وبين الإيمان والإصرار. ثلاثة شيوخ في المسؤولية والرأي السديد والعمل البناء، والأخوة في ما بينهم سقف وظل، والأخوة في ما بينهم وإخوانهم المواطنين بيت وفضاء.

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عقد قرانهم اليوم إشارة لافتة إلى البشارة، بل إلى حزمة بشائر عاشها الوطن من أقصاه إلى أقصاه، حيث رأى المواطنون في الحدث السعيد امتداداً مباركاً لهذه النهضة المباركة، وزادت الفرحة والبركة في التزامن مع شهر رمضان الفضيل، فالحمد لله على تمام أفضاله ونعمه، والتهنئة أخلصها إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى جميع أسرة آل مكتوم الكريمة، أدام الله على بلادنا أفراحها، وجعلها دائماً في طليعة السعادة والنهضة والسمو.

الإمارات وطن فرح ويصلح للفرح، ويليق به التقدم والنهوض منذ كان ويكون، وأجيال دولة الإمارات منذ غرس القائد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والآباء المؤسسين، رحمهم الله، شهود على المحاولة والبذل والتعب والصدق والإنجاز. حمدان ومكتوم وأحمد، في هذا المقام وكل مقام، نجوم ساطعة في سماء المجد، وعلامات فارقة في أبجدية الوعد.

ثانية، وما أجمل التكرار أحياناً، فإن الخاص يقف شاهداً شامخاً وكأنه العام، وكأنه الظلال الوارفة، ليقول بصوت عميق عال: أنا هنا.

ثانية، وفي التكرار عودة إلى نبع الإصرار، يقدم الخاص سيرته الذاتية والتاريخية، سيرة شخصية لثلاثة من الشيوخ وكأنها السيرة الشخصية لشباب الطموح في إمارات الطموح.

ثانية، وفي التكرار إفادة أكيدة، فالخاص في مثل هذه الحالة هو العام، ويتصلان نحو نسيج الوطن وصناعة مستقبله، ولا ينفصلان إلا في التعسف والتكلف.

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