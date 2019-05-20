13 ألف معاملة عقارية ب 5.2 مليار في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



وصل حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة إلى حوالي 5.2 مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2019، وبلغ عدد معاملات البيع 1,131 معاملة، وبإجمالي مساحة 10 ملايين قدم، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية 13,195 معاملة، وذلك حسب ما كشفه تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري.

أكد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الإمارة أصبحت ملاذاً آمناً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري مما أسهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى زيادة جاذبية هذا القطاع الحيوي للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.وأشار الشامسي إلى أن القوانين والقرارات الاتحادية والمحلية المحفزة للاستثمار، أسهمت في الحفاظ على مستوى الاستثمار العقاري في الدولة في ظل التحديات القائمة.

وقال الشامسي إن حجم التداول العقاري في الإمارة وصل إلى 5.2 مليار درهم، واستحوذ الفرع الرئيسي على 95.3% من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الأول من عام 2019، حيث وصل إلى 4.9 مليار درهم، بينما شكل حجم التداول في باقي الأفرع 4.7% من إجمالي حجم التداول، حيث حقق فرع المنطقة الوسطى 2.4%، بينما حقق فرع خورفكان 1%، وحقق فرع كلباء 1.3% من إجمالي حجم التداول.واستحوذ شهر فبراير على النسبة الأكبر من حجم التداولات الذي وصل فيه إلى 2.2 مليار درهم، تلاه شهر مارس ب 1.7 مليار درهم، بينما وصل حجم التداول في شهر يناير إلى 1.3 مليار درهم.

ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال الربع الأول إلى 1,131 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها وتصدرتها مناطق مويلح التجارية، والخان والنهدة، وحوشي والمجاز 3، وهي المناطق التي تتركز فيها مشاريع الأبراج المفرزة. أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فتصدرت منطقة الطيبة 2، تلتها منطقة البحائص، وفيما يخص مدينة خورفكان حلت منطقة الحراي الصناعية في المركز الأول في عمليات البيع تلتها منطقة اللؤلؤية. وتصدرت منطقتا صناعية كلباء والساف عمليات البيع في مدينة كلباء.

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معاملات الرهن



وبلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق خلال الربع الأول من العام الجاري 996 معاملة، بقيمة وصلت إلى 2.97 مليار درهم.



31 جنسية



واستثمرت 31 جنسية من مختلف دول العالم في القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2019.