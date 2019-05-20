شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توزع 80 ألف وجبة إفطار صائم في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وزعت دولة الإمارات 80 ألف وجبة إفطار صائم في المحافظات اليمنية المحررة خلال الثلث الأول من شهر رمضان الكريم وبشكل يومي.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، إن وجبات الإفطار، توزعت على المحافظات على النحو التالي: «عدن 15 ألف وجبة ولحج 2000 وجبة والضالع 2000 وجبة وتعز 2000 وجبة وأبين 2000 وجبة والساحل الغربي 35 ألف وجبة وشبوة 15 ألف وجبة وحضرموت 10 آلاف وجبة».

وأضاف أن توزيع الوجبات، استهدف الأسر في المخيمات والأسر الأشد فقراً في المدن والأحياء الفقيرة والمرضى في المستشفيات، وكذلك المساجد. وأكد أن توزيع وجبات إفطار الصائم، مستمر وسيستهدف مناطق جديدة خلال هذه الأيام من الشهر الفضيل. (وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات توزع 80 ألف وجبة إفطار صائم في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.