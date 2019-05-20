دوريات أمنية خليجية مكثفة في المياه الدولية للمنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بتسيير دوريات أمنية مكثفة في المياه الدولية في الخليج العربي، وذلك بالتنسيق مع البحرية الأمريكية، حسب ما نقلت وكالة رويترز عن الأسطول الأمريكي الخامس، بينما جدد قائد الحرس الثوري الإيراني أن بلاده «لا تسعى للحرب».

وبحسب بيان للأسطول، فإن «دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بتسيير دوريات أمنية معززة في المياه الدولية في المنطقة يوم 18 مايو، وعملت بالتحديد على تعزيز درجة الاتصال والتنسيق فيما بينها لدعم التعاون البحري الإقليمي، وعمليات الأمن البحري في الخليج العربي». ووفق ما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في اجتماع بمقر الأسطول الأمريكي الخامس في العاصمة البحرينية المنامة، فإن سفن دول مجلس التعاون الخليجي، سواء القوات البحرية أو خفر السواحل، ستعمل بالتنسيق الوثيق مع بعضها بعضا، ومع البحرية الأمريكية.

وأعلنت البحرية الأمريكية، أمس الأحد، أنها أجرت تدريبات في بحر العرب بمجموعة حاملة طائرات أمرت بالتوجه إلى المنطقة لمواجهة تهديد من إيران.

وقالت البحرية، إن المناورات والتدريب أجريت بمجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكون» بالتنسيق مع سلاح مشاة البحرية الأمريكي، وسلطت الضوء على «الفتك وخفة الحركة للرد على التهديد»، وكذلك للردع والحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأمريكية، وفق ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس». كما شاركت في التدريبات مجموعة «كيرسارج» المعدة للإنزال البرمائي، ووحدة المشاة البحرية الثانية والعشرون.

وأشارت البحرية إلى أن التدريبات التي أجريت يومي الجمعة والسبت، شملت تدريب جو-جو، والانطلاق بسرعة في التشكيل، والمناورة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، قد وافق على نشر ال«باتريوت» في الشرق الأوسط على خلفية التهديدات الإيرانية، وفق ما ذكرت «رويترز».

من جانب آخر، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أمس، أن طهران لا تسعى للحرب، وفق وكالة أنباء «فارس».

وكان سلامي قد قال، أمس الأول السبت، إن بلاده تخوض حرباً استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وأعداء طهران، لافتاً إلى أن هذه الحرب مزيج من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية والعسكرية والدبلوماسية والخوف والترهيب. (وكالات)