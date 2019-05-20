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إنها دراما لبنانية 100%، في زمن تسيّد الإنتاج المشترك. الأمر لا يتوقف عند أسماء صناعها من تأليف إلى إخراج وإنتاج وتمثيل فقط، إنما هي لبنانية في صميم معالجاتها لقضايا المجتمع، وغوصها في العمق حتى الوصول إلى جراح تسببت فيها الحرب، وبقيت آثارها ممتدة. وهي دراما فريدة من نوعها في هذا الموسم، لأنها بفضل ذكاء وموهبة كاتبتها، ارتقت إلى مستوى الاحتراف في تقديم كوميديا حقيقية بلا تهريج أو سخافة أو ابتذال، ومزجتها بخلطة مميزة مع التراجيديا، دون أن تغيب عنها «رشة» الرومانسية المحببة.

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«إنتي مين»، المسلسل الأصدق والنموذج المثالي للبساطة والسلاسة في الدراما والكتابة والتمثيل. سهل ممتنع. ناجح بكل ما فيه، لأنك تصدق كل ما فيه، وكل من فيه. الانسجام كبير بين الكاتبة كارين رزق الله والمخرج إيلي حبيب، ما انعكس بوضوح على العمل وعلى الممثلين الذين يستحق كل منهم إشادة وتصفيقاً.

لا تكون معايير نجاح الدراما التلفزيونية مرهونة فقط بالتراجيديا والبكاء والقدرة على تمزيق القلوب حزناً، أو الأكشن والضرب وأجواء الجريمة.. فمن أصعب ما يمكنك إقناع المشاهد به، الكوميديا، التي بقدر ما تبدو سهلة بقدر ما هي صعبة، بكل مفرداتها وتقنياتها سواء الكتابة أو الأداء. وكارين رزق الله، التي أثبتت أنها تسير صعوداً في التأليف، تملك مفاتيح الكوميديا الجيدة الصنع، الراقية والمعتمدة على الموقف والكلمة والتعبير بلا أي افتعال أو استخفاف بعقولنا. ولا جدال حول قدراتها التمثيلية وقد صارت من أهم الممثلات القادرات على الوصول إلى قلوب المشاهدين في أي دور تؤديه، ومما يساعدها في كسب ود الجمهور، بساطتها وسلاستها وتعاملها مع الكاميرا وكأنها غير موجودة.

القصة تبدأ بسيطة، تحسبها حكاية فتاة تعاني مشاكل نفسية، تحاول الانتحار وتفشل أكثر من مرة، إلى أن تكتشف بالصدفة أن لوالدتها المتوفاة منذ سنوات، ابناً من أب آخر وزواج سابق. وكلما مشينا حلقة، تفتحت أوراق جديدة وظهرت خيوط لحقائق، تربط بين الحاضر وواقع المجتمع اللبناني، والماضي الآتي من زمن الحرب و«الجيل المسروق» كما تسميه رزق الله، والذي تقصد به الجيل الذي عاش الحرب، خصوصاً هؤلاء الذين أجبرتهم الظروف على الالتحاق بالميليشيات، والاشتراك في القتال، وتعرضوا لأزمات نفسية صعبة، منهم من أصيب ومنهم من قتل ومنهم من تعذب في السجون، مثل والدها الذي لم يتمكن من التخلص من آثار التعذيب النفسي، وما زال يسمع أصوات القذائف ويدير المعارك من منزله وخلف الأريكة وكأنه واقف على إحدى الجبهات.

تنقلك الكاتبة ومعها المخرج إلى أجواء الحرب بشكل غير مباشر، ودون أن تغرق في مآسيها. تقفز من التراجيديا إلى الكوميديا في غمضة عين، كي تسحبك من الحزن إلى الضحك والفرح، وحتى لا تثقل عليك بهموم ومآسي شخصياتها. تريحك في المشاهدة، وتلمس أعماقك وتحرك مشاعرك. وكأنها تبكيك وتمسح دموعك في آن. أما الإبداع في التمثيل، فلنا معه وقفة أخرى.

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