مجالس «الداخلية»: تعزيز الحوار بين الثقافات خدمة للإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقشت مجالس وزارة الداخلية أمس الأول علاقة الشرق بالغرب ضمن مواضيع الأخوة الإنسانية، شعار المجالس لهذا العام 2019، حيث عُقدت 9 مجالس توزعت على إمارات الدولة، ناقشت ثمانية منها الموضوع الرئيسي، فيما خُصص مجلس نسائي في الشارقة للحديث حول المرأة والطفل (النموذج الإماراتي).

وتناولت المجالس، التي ينظمها مكتب ثقافة احترام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، وبالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة بالدولة والإدارات الشرطية، أسس العلاقة بين الحضارات الشرقية والغربية، وضرورة تعزيز الحوار القائم بين الثقافات وصولاً لخدمة الإنسانية والقيم الحضارية محاور نشأة الحضارات، وترسيخ الحقوق الإنسانية العامة، والتعايش الفكري، والمواطنة الإنسانية والتكامل البشري.

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في العين مجلس الصاروج التابع لمكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وأداره الإعلامي عبد الله رشيد علاقة الحضارة الشرقية بالغربية وتوازنات نجاح هذه العلاقة.وأكد المتحدثون أهمية الانفتاح الثقافي وتعزيز العلاقات العالمية وفتح كافة قنوات الحوار المتوازن بين الحضارات والثقافات المختلفة لما فيه خير الإنسانية.

وتحدث في المجلس الدكتور مهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومحمود أحمد محمود، ضيف من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، والواعظ الدكتور عمار إبراهيم حسن من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والواعظ عيسى حمد الشامسي من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والقس ميخائيل يوسف راعي الكنيسة القبطية بمدينة العين، والرائد حمد سرحان الصوافي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتور يوسف عبد الله حميتو مدير البحوث في مركز الموطأ من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

واستضاف مجلس وزارة الداخلية في دبي، أبوبكر سالم الحامد وأداره الإعلامي أحمد اليماحي.

وأشار المتحدثون إلى طبيعة وأهمية العلاقات المتوازنة بين الشرق والغرب، وأسس الانفتاح بين الثقافات العالمية، وصولاً إلى التقارب بين الشعوب وتعزيز القيم الإنسانية السامية الهادفة إلى رفع مستويات جودة الحياة عبر الدول العالمية.

وتحدث في المجلس عبد اللطيف الصيادي، من الأرشيف الوطني في وزارة شؤون الرئاسة، وياسر علي القرقاوي مكتب وزير التسامح مدير البرامج والشراكات، وحسن المرزوقي من المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور أحمد السنوسي من مجلس الإمارات للإفتاء مدير برنامج إعداد العلماء الإماراتيين والرائد علي المطروشي من القيادة العامة لشرطة دبي، والملازم راشد السويدي من القيادة العامة لشرطة دبي وغيرهم.وأوصى الجميع بتشجيع سبل التعارف وتعزيز التربية على قيم التسامح والتعايش، وتصحيح وتوضيح المفاهيم الدينية التي يختطفها خطاب التطرف والكراهية، بإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعايش المشترك بين أفراد ومكونات المجتمع.

واستضاف مجلس وزارة الداخلية في الشارقة، مجلس الصبيحة «الزبارة» وأداره الإعلامي حميد جاسم الزعابي حيث تناول المجلس ضمن محاور النقاش، دور الإمارات الإقليمي وموقعها الاستراتيجي في تعزيز الحوار بين الشرق والغرب.

وتحدث منصور جاسم الشامسي من دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة وهادف زمزم وخليفة السويدي من برنامج خبراء الإمارات وخليل الحوسني من وزارة التربية والتعليم.

وأوصى المجتمعون بتعميم النموذج الإماراتي في التسامح وفي التعايش المشترك.

واستضاف في عجمان حلقة مجالس وزارة الداخلية، علي عمر الهنوري الظاهري وأداره الإعلامي محمد المناعي وناقش المجلس أسس العلاقة بين المجتمعات الغربية والشرقية.

وتحدث في المجلس العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء شرطة عجمان والعقيد ثاني عبيد المطروشي مدير إدارة الموارد البشرية في شرطة عجمان، والمقدم عبد الله علي علوان نائب مدير إدارة الموارد البشرية والنقيب عبد الله عوض عبد الله، وراشد عمر الهنوري الظاهري من شركة دو.. مدير إقليمي، وياسين سالم شرار، والإعلامي أحمد عبد الله علي جوكة من مؤسسة دبي للإعلام مذيع أول قناة دبي، والدكتور نصر عارف من المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

وأوصى المجلس بالتأكيد على أهمية هذه المجالس لما لها من دور فعال وأنها جسور تواصل بين أفراد المجتمع واستمراريتها واستقطاب أصحاب الفكر المختصين.وتطرق المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافه في أم القيوين في منطقة الراعفة، سيف جمعة بن ركاض وأداره الإعلامي فهد هيكل إلى أهمية الانفتاح الثقافي والتبادل التجاري المفتوح بين الشرق والغرب.

كما أكد المجتمعون على أن الإمارات لعبت منذ تأسيسها دوراً بارزاً في احتضان المؤتمرات والملتقيات ومنصات الحوار بين الثقافات العالمية.

وتحدث في المجلس اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، والعقيد الدكتور عبد الله الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، والعقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين والمقدم أحمد سلطان بن يوسف من شرطة أم القيوين، والدكتور هاشم جاسم الوالي من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والتربوي علي عبد الله بن حمضة من وزارة التربية والتعليم، والشيخ الدكتور طاهر الفخراني الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأوصى المجلس بتكثيف دور المسرح والسينما في غرس القيم الإنسانية، ووضع منشورات تُعلق في المدارس تحث على قيمة التسامح والتعايش.

وتناول مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافه في رأس الخيمة محمد عزيز حديد الخنبولي وأداره الإعلامي محمد الكعبي وسائل تحقيق الاستفادة القصوى من الحوار بين الشرق والغرب.

وأكد المجتمعون على أن الحوار بين الشرق والغرب يجب أن يكون على أسس متوازنة ومن مبدأ احترام كافة الآراء والآخرين ليتم الاستفادة منه في خدمة البشرية.

وتحدث في المجلس سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي وماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين والعميد سالم سلطان الدرمكي مدير إدارة شرطة المنافذ والمطارات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومحمد سليمان الشحي مدير شؤون المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي والرائد محمد سيف المزروعي مدير فرع الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والواعظ الديني عبد الله السالم احميدي من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال عدد منهم إن الصراعات التي يشهدها العالم ناتجة عن توتر العلاقات الدولية ما بين الشرق والغرب.

وأكد المجتمعون على أن علاقة شعوب الشرق بالغرب من العلاقات القديمة، وهناك ترابط ديني واجتماعي واقتصادي وسياسي في العلاقة، ويختلف ذلك الرابط بقوته حسب الوضع السياسي والعسكري لتلك الفترات.

وأشار المتحدثون إلى أن التعايش الفكري متمثل بالتنوع الثقافي والاجتماعي والمذهبي والعقائدي والعرقي، وهو ليس بجديد على مجتمع الإمارات فهو من نتاج وغرس القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لذلك نجد أن الشعب الإماراتي منفتح على جميع الحضارات. وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في الفجيرة بمنطقة قدفع سيف علي سيف العطر، وأداره الإعلامي منذر المزكي العلاقة بين الشرق والغرب ومفهوم تبادل المعرفة والخبرات عبر القارات.

وأكد المجتمعون أن تبادل الخبرات والمعارف بين الدول والحضارات يسهم في إيجاد حلول مجتمعية واقتصادية ويساعد في الازدهار البشري والعمراني والاقتصادي.

وأكد المجتمعون أن العلاقة بين الشرق والغرب قديمة جدا، وأن الإمارات صارت مضرباً للمثل ونموذجا فريدا على التعايش السلمي.

وتحدث في المجلس العميد الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي، والعقيد عبد الله عبيد اليماحي، والمقدم خالد عبد الله الظنحاني من شرطة الفجيرة، والواعظ الديني حسن أبو العينين، وشريف العوضي، وعايض علوش المطيري وغيرهم.

وناقش مجلس وزارة الداخلية في رأس الخيمة، الذي استضافته شيخة خلف بن عنبر وأدارته الإعلامية ناهد النقبي طبيعية العلاقة الحالية بين الشرق والغرب وأهمية تعزيزها في مجالات التعاون في كافة مستوياته.

وتحدثت في المجلس كل من، ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي وأصيلة جاسم الزعابي الواعظة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وعبير محمد الخاجة من برنامج خبراء الإمارات، وفاطمة المحرزي الباحثة في برنامج إعداد العلماء الإماراتيين من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وموزة سعيد الغناة مديرة نطاق بوزارة التربية والتعليم، عن نشأة الحضارات.

كما تحدثت فتحية عبد الله الشحي مديرة نطاق بوزارة التربية والتعليم، وأمل محمد القحطاني، ووداد محمد الشحي مديرة نطاق بوزارة التربية والتعليم، وعارفة صالح الفلاحي وفاطمة المعمري، وعائشة الزعابي، حول المواطنة الإنسانية والتكامل والتعايش الفكري بين المجتمعات.

وفي الختام أوصت المشاركات في المجلس بضرورة إنشاء مجلس طلابي لكافة المستويات لتبادل الثقافات والحوار والتعايش الفكري لترسيخ الإخوة الإنسانية.

وتناول مجلس وزارة الداخلية النسائي الذي استضافه في الشارقة مجلس الخالدية وأدارته الإعلامية فضيلة المعيني موضوع «المرأة والطفل - النموذج الإماراتي» ضمن الموضوعات التي يناقشها هذا العام.وجددت المتحدثات التأكيد على أن الإمارات بحكمة قيادتها تعتبر نموذجاً في المنطقة والعالم في جهود تعزيز مكانة المرأة والطفل، ضمن فئات المجتمع ككل.ومن بين من تحدثن في المجلس عائشة سالم بن سمنوه عضو المجلس الوطني الاتحادي وفاطمة الحوطي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية والواعظة ابتسام سالم وعائشة عبد الله الحوسني وفاطمة المهيري وسمية الحداد وعائشة النقبي والدكتورة سارة البلوشي.