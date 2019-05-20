هجوم في البرازيل يسقط 11 قتيلا

موسكو — سبوتنيك. وهاجم مسلح، ملهي ليلي شمال البرازيل، اليوم الاثنين 20 مايو / آيار.
ووقع الحادث في مدينة بيليم، حسبما ذكرت إدارة السلامة العامة بولاية بارا الشمالية، بينما لم يتضح بعد ما هي دوافع الهجوم، وفقا وكالة "أسوشيتيد برس".
ووفقا للوكالة، وصفت السلطات البرازيلية الحادثة بأنها "مجزرة" ، دون تحديد تفاصيل.
ونقلت الوكالة أيضا عن بوابة أخبار "جي 1"، نقلا عن الشرطة البرازيلية قولها، أن سبعة رجال مسلحين فتحوا النار باتجاه الحانة، ونتيجة لإطلاق النار، قُتل 11 شخصًا وأصيب آخر.
ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن المتحدثة باسم ولاية بارا، ناتاليا ميلو ، قولها ، إنها لا تستطيع سوى "تأكيد" ما وقع بأنه مذبحة.
يتبع…
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