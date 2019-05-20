بعد تفجير حافلة سياحية... قطر توجه رسالة إلى مصر

وقال بيان صادر عن الخارجية القطرية، إن قطر تعرب عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف حافلة سياحية في الجيزة غرب القاهرة؛ وأدى إلى سقوط 17 جريحا بينهم 10 مصريين و7 من جنوب أفريقيا".

وتجدد وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وتعبر الوزارة عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

ووقع انفجار في منطقة الرماية في محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، ما تسبب في تهشم زجاج حافلة سياحية.

Advertisements

وانفجر جسم غريب على مهبط الطريق الدائري مع الرماية في الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الحافلة، التي كان يستقلها 25 فردا من دولة جنوب أفريقيا، وسيارة ملاكى يستقلها 4 مواطنين، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

وأسفر الحادث عن إصابة البعض بخدوش نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم.

وأكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، لـ "سبوتنيك"، أن المتحف المصري الكبير آمن، ولم تتأثر كافة مبانيه أو أسواره بالانفجار.

ويبعد موقع الانفجار عن أول سور للمتحف مسافة 50 مترا، بينما يبعد عن مبنى المتحف المصري الكبير مسافة تتجاوز 400 متر.