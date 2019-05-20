بعد تصريحه عن "إساءة الدوحة"... قطر ترد على الجبير

وقال الجبير، في مؤتمر مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية السعودية، أمس السبت 18 مايو/ آيار، إن قطر دولة من مجلس التعاون الخليجي، لكنها أساءت لدول المجلس.

وقالت وزارة الخارجية: "إنها تعرب عن استغرابها للاتهامات، التي وجهها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي لدولة قطر"، مضيفة: "فحوى تصريحاته كانت من المفارقات المؤسفة، حيث بدأ حديثه بضرورة لم الشمل وتوحيد الرؤى والصف العربي والخليجي، ثم هاجم دولة قطر".

وتساءلت: "كيف يستقيم الأمران؟".

وخلال تصريحاته قال عادل الجبير: "لن نسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤوننا الداخلية، على قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما".

وأردف: " نريد الخير للشعب القطري، لا نريد من قطر دعم الإرهاب ونريد منها العيش بجوارنا في سلام".