وقال الجبير، في مؤتمر مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية السعودية، أمس السبت 18 مايو/ آيار، إن قطر دولة من مجلس التعاون الخليجي، لكنها أساءت لدول المجلس.
وقالت وزارة الخارجية: "إنها تعرب عن استغرابها للاتهامات، التي وجهها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي لدولة قطر"، مضيفة: "فحوى تصريحاته كانت من المفارقات المؤسفة، حيث بدأ حديثه بضرورة لم الشمل وتوحيد الرؤى والصف العربي والخليجي، ثم هاجم دولة قطر".
وتساءلت: "كيف يستقيم الأمران؟".
وخلال تصريحاته قال عادل الجبير: "لن نسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤوننا الداخلية، على قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما".
وأردف: " نريد الخير للشعب القطري، لا نريد من قطر دعم الإرهاب ونريد منها العيش بجوارنا في سلام".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحه عن "إساءة الدوحة"... قطر ترد على الجبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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