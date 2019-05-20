تعليق جديد بشأن قصف صاروخي لـ"منطقة السفارات" بالعراق

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، أمس الأحد 19 مايو/ آيار، سقوط صاروخ كاتيوشا وسط المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، مساء اليوم الأحد.

© AP Photo / Sam McNeil

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي، تأكيده أن سقوط الصاروخ على المنطقة الخضراء لن يؤثر على افتتاحها، مشيرا إلى أن المنطقة ستفتتح خلال أيام.

وأضاف: "ماضون في اتخاذ الإجراءات المحددة بحسب ما وعد به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

ووقع دوي انفجار وسط بغداد، بينما أطلقت صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء بسبب سقوط صاروخ عليها"، بينما عثر لاحقا، على منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا.

Advertisements

وتوجد في المنطقة الخضراء مبان حكومية، وقصر الرئاسة، ورئاسة الوزراء، والسفارات.

وكانت السلطات الأمريكية قد أخلت، الأسبوع الماضي، الموظفين غير الأساسيين من السفارة الأمريكية ببغداد والقنصلية في أربيل.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها أرسلت قوات إضافية للمنطقة لمواجهة ما وصفتها بتهديدات واضحة من إيران وفصائل تدعمها بالعراق ضد المصالح الأمريكية، بينما تقول وأمريكا إنهما لا تريدان الحرب وذلك مع تصاعد حدة التوتر بين البلدين.