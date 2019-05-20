شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: سقوط صاروخ بالمنطقة الخضراء لن يؤثر على فتحها أمام المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، إن سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء - التى تضم سفارات ومبان حكومية فى العاصمة بغداد - لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقى - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، مساء الأحد - أن المنطقة ستُفتتح خلال أيام للمواطنين.

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وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى قد أعلنت فى وقت سابق اليوم سقوط صاروخ وسط المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد.

وتعد المنطقة الخضراء من أكثر المواقع المحصنة أمنيا فى العاصمة العراقية، إذ تضم عددا من مراكز القوى فى الحكومة ومقر الجيش بالإضافة إلى السفارة الأمريكية فى بغداد.