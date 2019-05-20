جمعية دولية تقيم مأدبة إفطار لأيتام سوريين في هطاي التركية

هطاي/الخليج 365
أقامت جمعية "مسلم عيد أستراليا" الدولية (MAA International)، مأدبة إفطار لأطفال سوريين أيتام في ولاية هطاي جنوبي تركيا.
المأدبة التي أقيمت في حديقة الجمعية الخيرية، الأحد، بقضاء قرقهان في هطاي، شارك فيها 300 يتيم سوري.
وعقب الإفطار، قدمت الجمعية الدولية طروداً إغاثية للأسر السورية المحتاجة في القضاء.
وفي حديث للأناضول، قال باريش أونال، منسّق مشاريع "MAA International"، إن الجمعية تنظم عدة فعاليات لرسم البسمة على وجوه الأيتام السوريين.
وأضاف أن الجمعية تعتزم طوال شهر رمضان، تقديم طرود غذائية وأطعمة ساخنة للأسر اليتيمة في المنطقة.
وأوضح أنهم قدموا حتى الآن 15 ألف طرد من الأطعمة الساخنة في قرقهان، فيما يعتزمون تأمين مياه الشرب للأسر التي لا تستطيع تأمينها.
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