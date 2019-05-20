- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن نادي التعاون، عن رحيل المدير الفني البرتغالي، بيدرو إيمانويل، عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم.
جاء ذلك في صورة نشرها نادي التعاون، عبر الحساب الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تحمل عبارة “شكرًا لك.. بيدرو إيمانويل”.
وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن رغبة بيدرو إيمانويل في عدم الاستمرار مع التعاون، وسط أنباء عن تلقيه عرضًا لتدريب فريق العين الإماراتي، بدءًا من الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة “أوجوجو” البرتغالية، أن بيدرو تلقى عرضًا بقيمة 5.3 مليون يورو، من أجل الموافقة على مغادرة التعاون، وتدريب العين الإماراتي.
وتوج بيدرو إيمانويل بلقب أفضل مدرب في الموسم المنقضي بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما قاد التعاون لاحتلال المركز الثالث في دوري المحترفين، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر #بيدرو_إيمانويل يرحل عن تدريب #التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.