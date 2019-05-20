الشباب يعلن إنهاء عقد #سوموديكا بعد انهيار حلم آسيا

أعلن نادي الشباب عن إنهاء عقد الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين.

جاء ذلك في بيان نشره نادي الشباب، عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والذي جاء كالآتي..

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“اتفقت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الروماني السيد ماريوس سوموديكا على إنهاء عقد الأخير بالتراضي، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد اليوم.

بدورها قدمت إدارة نادي الشباب شكرها وتقديرها للسيد سوموديكا على الفترة التي قضاها مع فريق الشباب، متمنية له التوفيق في مسيرته الرياضية المقبلة”.

وأنهى الشباب موسمه في المركز الخامس بجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 54 نقطة، ليفقد مقعد التأهل لدوري أبطال آسيا بالموسم المقبل.