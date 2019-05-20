شاموسكا: نأمل بإنهاء الموسم بظهور قوي بعد ضمان التأهل آسيويا

أكد بيركليس شاموسكا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، أن الفريق سيبذل قصارى جهده أمام الدحيل القطري، في لقاء الغد، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال شاموسكا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الدحيل والهلال، “لعبنا مباراة في الدوري يوم الخميس الماضي، وتدريباتنا قبل لقاء الغد كانت استرجاعية”.

واستطرد “نأمل ونطمح بأن نختتم موسمنا بظهور قوي، وأن نحقق نتيجة إيجابية مقرونة بالمستوى.. ضمان تأهلنا، وتصدرنا للمجموعة لن يمنعنا من تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز.

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فريقنا جاهز لخوض المباراة، ودائمًا لدينا الرغبة والحماس لخوض أي مواجهة”.

من جانبه، قال هتان باهبري “مستعدون لخوض لقاء الغد، ومواصلة تحقيق النتائج المتميزة في البطولة الآسيوية، سنتعامل مع لقاء الغد كبقية اللقاءات، ولدينا الرغبة بكسب اللقاء.

يملك الدحيل لاعبين متميزين، ونأمل بأن نقدم مباراة رائعة ونظفر بنقاط المباراة”.

ويتزعم الهلال صدارة المجموعة الثالثة من البطولة الآسيوية، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الدحيل في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، علمًا بأن الفريقين قد ضمنا التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.