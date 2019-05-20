عنبر: “خماسية #الاتفاق” منحت #الأهلي دفعة كبرى للتأهل في #دوري_أبطال_آسيا

أكد يوسف عنبر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لملاقاة باختاكور الأوزبكي، في لقاء الغد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وباختاكور، “جاهزون لمواجهة الغد الحاسمة، وفريقنا استعد جيدًا لهذه المباراة والتي ستحدد هوية المتأهل الثاني لدور الـ16 عن المجموعة من دوري أبطال آسيا.

سنلعب أمام منافس قوي يملك عناصر مميزة في كافة مراكز اللعب.. معنويات الفريق مرتفعة للغاية بعد الفوز في المواجهة الأخيرة من مسابقة الدوري على الاتفاق بخماسية نظيفة، كما أن الحضور الجماهيري المتوقع سيساعد الفريق على تحقيق الانتصار المنشود.

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غدًا ستكون مباراة ممتعة ومثيرة لأنها تشبه كثيرًا النهائيات ولقاءات الكئوس، ونسعى لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير الأهلي الوفية”.

من جانبه، قال تيسير الجاسم، قائد الأهلي “ننتظر حضور جماهيرنا الغالية لمساندة الفريق ودعمه في هذا الوقت المهم والحاسم من عمر المشوار الآسيوي.

علينا تحقيق النقاط الثلاث إذا ما أراد الفريق المضي قدمًا في البطولة، واللاعبون لديهم الإصرار اللازم على تحقيق الفوز في المباراة”.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن باختاكور الوصيف، و4 نقاط عن السد المتصدر، الذي ضمن التأهل لدور الـ16.