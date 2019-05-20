- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
انتهت رسميا مسيرة أندريا بارزالي قائد ومدافع يوفنتوس الإيطالي الكروية، بعدما ودع جماهير السيدة العجوز، خلال مواجهة أتلانتا بالجولة الـ 37 من عمر الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة يوفنتوس مع ضيفه أتلانتا، في اللقاء الذي إقيم بينهما على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإيطالي.
وخرج بارزالي من أرضية الملعب، في أخر مباراة له على ملعب أليانز ستاديوم، لينال تحية الجماهير وسط عناق حارس مع مدربه ماسيمليانو أليجري.
وحقق بارزالي في ليلة تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، لقبه الثامن على التوالي رفقة السيدة العجوز على مستوى مسابقة “الكالتشيو”.
وانتقل بارزالي إلى يوفنتوس في يناير 2011 قادما من فولفسبورج الألماني مقابل 300 ألف يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد #يوفنتوس يودع السيدة العجوز في ليلة التتويج بالأسكوديتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.