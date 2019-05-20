قائد #يوفنتوس يودع السيدة العجوز في ليلة التتويج بالأسكوديتو

صحيفة الخليج الإلكترونية

انتهت رسميا مسيرة أندريا بارزالي قائد ومدافع يوفنتوس الإيطالي الكروية، بعدما ودع جماهير السيدة العجوز، خلال مواجهة أتلانتا بالجولة الـ 37 من عمر الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة يوفنتوس مع ضيفه أتلانتا، في اللقاء الذي إقيم بينهما على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإيطالي.

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وخرج بارزالي من أرضية الملعب، في أخر مباراة له على ملعب أليانز ستاديوم، لينال تحية الجماهير وسط عناق حارس مع مدربه ماسيمليانو أليجري.

وحقق بارزالي في ليلة تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، لقبه الثامن على التوالي رفقة السيدة العجوز على مستوى مسابقة “الكالتشيو”.

وانتقل بارزالي إلى يوفنتوس في يناير 2011 قادما من فولفسبورج الألماني مقابل 300 ألف يورو.