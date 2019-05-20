الأفضل في #إيطاليا.. #كريستيانو رونالدو يحقق إنجاز أسطوري

صحيفة الخليج الإلكترونية

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، لموسم 2018-2019، حيث تسلم الجائزة في ملعب أليانز ستاديوم، قبل مواجهة أتلانتا بالجولة الـ 37.

ونجح كريستيانو رونالدو، أن يسجل 21 هدفا مع يوفنتوس ليشارك في تحقيق فريقه لمسابقة الدوري الإيطالي “الكالتشيو” للكرة الـ 35 في تاريخه.

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واستطاع كريستيانو رونالدو، أن يحقق رقم قياسي فريد على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، بكونه أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في ثلاثة دوريات مختلفة.

وسبق لرونالدو أن فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، رفقة فريق مانشستر يونايتد، قبل أن يحقق الجائزة مع ريال مدريد موسم 2011-2012، كأفضل لاعب في الدوري الإسباني.

وسبق لكريستيانو رونالدو، أن توج بالدوريات الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد، الإسباني مع ريال مدريد، الإيطالي مع يوفنتوس.